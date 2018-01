Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Die zu DDR-Zeiten gegründete Musikzeitschrift »Melodie & Rhythmus« wird vorerst eingestellt. Die nächste Ausgabe des zuletzt vierteljährlich herausgekommenen »Magazins für Gegenkultur« könne nicht mehr erscheinen, teilte der Verlag 8. Mai GmbH am Freitag in Berlin mit. Eine Wiederaufnahme der Produktion in absehbarer Zeit stehe nicht in Aussicht, heißt es in der Mitteilung weiter.

»Um ›Melodie & Rhythmus‹ auf hohem Niveau weiterentwickeln zu können, müssten Mittel zur Verfügung gestellt werden, die der Verlag dauerhaft nicht aufbringen kann«, erklärte der Verlagsgeschäftsführer Dietmar Koschmieder am Freitag. dpa/nd