Die Berliner Akademie der Künste hat eine neue Kommunikationschefin. Bettina Huber leitet künftig Präsidialbereich und Kommunikationsabteilung, wie die Akademie mitteilte. Der Senat der Akademie der Künste hatte bereits Ende September 2017 beschlossen, Huber mit Wirkung zum 1. Januar zur neuen Präsidialsekretärin zu ernennen. Sie tritt damit die Nachfolge von Hans Gerhard Hannesen an, der Ende 2017 nach fast 25 Jahren in den Ruhestand getreten war. Bislang war Huber Leiterin des persönlichen Büros von Akademie-Präsidentin Jeanine Meerapfel und von deren Vorgänger Klaus Staeck. epd/nd

In seinem Roman »Silberblick« erzählt Bernd Schirmer abermals von Freundschaft in Zeiten der Mauer - und danach

