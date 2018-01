Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Dorit Gäbler, die am Dienstag (9. Januar) ihren 75. Geburtstag feiert, ist offiziell längst in Rente. Tatsächlich tourt die aus DDR-Film und -Unterhaltung bekannte Schauspielerin, Moderatorin und Sängerin mit zehn verschiedenen Programmen durch den Osten - von »Starke Frauen« bis »Verliebt, verlobt, verschwunden«. Die 1943 in Plauen (Vogtland) geborene Künstlerin musste sich ihren Traumberuf Schauspielerin hart erkämpfen. Nach zwei älteren Brüdern hatte ihre alleinerziehende Mutter keine Kraft mehr, den Berufswunsch ihrer Tochter zu unterstützen - und kein Verständnis.

Dennoch bewirbt sie sich an der Filmhochschule Potsdam und an der Berliner Schauspielschule »Ernst Busch«. Schon im Studium macht sie erste Schritte auf der Bühne: am Deutschen Theater und an der Volksbühne. 1968 bis 1978 gehört Gäbler zum Ensemble der Dresdner Staatstheater und dreht Kinofilme wie »Nicht schummeln, Liebling« (1972), »Orpheus in der Unterwelt« (1974) oder für den »Polizeiruf 110«. 1987 gehört sie zum Cast einer deutsch-österreichischen Koproduktion in Regie von Franz Antel, neben Zsa Zsa Gabor und Rolf Hoppe. Auch in der DDR-TV-Unterhaltung ist die vielseitige Künstlerin präsent. Im kommenden Herbst wird sie neben Timothy Peach den »Jedermann« in Potsdam spielen. dpa/nd