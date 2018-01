Am Freitag verschärften die USA ihre Sanktionen gegen das Land: Das US-Finanzministerium setzte vier weitere Politiker auf eine schwarze Liste, die US-Amerikanern jegliche Geschäfte mit ihnen verbietet. epd/nd

Rio de Janeiro. In Venezuela spitzt sich die Versorgungskrise zu. Angesichts von Plünderungen verschärfte die Regierung die Preiskontrollen und postierte Soldaten vor Supermärkten. Präsident Nicolás Maduro macht Schmuggel und Boykottpolitik seitens der Unternehmer für die Krise verantwortlich. Das Militär versucht in den Städten, die angespannte Lage unter Kontrolle zu halten.

Reformfraktion in Irans Parlament will Aufklärung über Demonstranten

