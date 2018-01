Rom. Vor der Küste Libyens sind nach Angaben von Seenotrettern mindestens 25 Menschen ertrunken. Nördlich von Tripolis sei ein Schlauchboot mit bis zu 150 Flüchtlingen an Bord gesunken, teilte die deutsche Nichtregierungsorganisation Sea Watch am Samstag auf Twitter mit. Nach Angaben der italienischen Küstenwache konnten 85 Menschen gerettet werden. AFP/nd

