Foto: Mainz. Besucher der Kunsthalle in Mainz (Rheinland-Pfalz) betrachten das Werk »Sleeping Empire« der deutsch-iranischen Künstlerin Bettina Pousttchi. Die Textilwand ist mit Fotomotiven des Empire State Building in New York bedruckt. International findet Bettina Pousttchi in der Kunstwelt viel Beachtung, doch in ihrer Geburtsstadt Mainz ist sie noch nicht so bekannt. Gelegenheit zum Kennenlernen bietet eine Ausstellung in der Kunsthalle mit eigens dafür gestalteten Werken. Dort sind sie zusammen mit Arbeiten des französischen Konzeptkünstlers Daniel Buren zu sehen. Die Ausstellung lädt bis Mitte März zum Schauen und Flanieren, zum bewussten Raumerlebnis ein. dpa/nd Foto: dpa/Peter Zschunke