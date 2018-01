Barbers Angel Freddy legt letzte Hand an Siegrids Frisur an. Foto: Tim Zülch

Bruder Johannes, mit weißem Haar und langer Kutte, teilt am Sonntagmorgen die blauen Wartemarken aus. In der Suppenküche der Franziskaner in der Pankower Wollankstraße sitzen rund 50 Menschen, einige haben gerade ein paar Stullen und ein warmes Getränk zum Frühstück bekommen. Sie freuen sich auf einen neuen Haarschnitt oder eine Rasur. Denn die Barbers Angels sind angereist. Seit gut einem Jahr engagieren sich die Barbers Angels für Obdachlose und Bedürftige, die sich keinen Friseur leisten können, und schneiden ihnen kostenlos Haare und Bart. »Etwa 3500 Menschen haben wir im letzten Jahr kostenlos frisiert und rasiert«, sagt Initiator Claus Niedermaier, der einen Friseursalon im baden-württembergischen Biberach an der Riß betreibt. Über hundert Friseure hat er seitdem gewinnen können, sich für die gute Sache zu engagieren. »Mir ist wichtig, dass jeder mit dem, was er kann, Gutes tun kann. Wir können Haare schneiden, also bieten wir da...