Damaskus. Um die letzten noch von Rebellen gehaltenen Gebiete Syriens haben am Wochenende heftige Kämpfe stattgefunden. Russische Agenturen berichten von Luftangriffen östlich der Hauptstadt Damaskus. Fast sieben Jahre nach Ausbruch des Konflikts beherrschen die staatlichen Kräfte wieder mehr als die Hälfte des Landes, darunter alle wichtigen Städte. Ost-Ghuta und die Provinz Idlib werden beide von Rebellen kontrolliert und sind derzeit am härtesten umkämpft. In beiden Gebieten dominieren radikal-islamische Milizen. nd/dpa