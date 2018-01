Moskau. Russlands Oberstes Gericht hat den Ausschluss des Oppositionellen Alexej Nawalny von der Präsidentenwahl bestätigt. Das Gericht lehnte eine Berufung Nawalnys am Samstag in Moskau ab, wie die Agentur TASS berichtete. »Damit tritt die Entscheidung in Kraft, aber wir werden sie beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte anfechten«, sagte Iwan Shdanow aus Nawalnys Team. Zudem wolle sich Nawalny auch an das Verfassungsgericht wenden. Die Moskauer Behörden begründen den Ausschluss mit Nawalnys Verurteilung wegen Veruntreuung. dpa/nd