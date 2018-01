Was die DDR alles aus Karl Marx machte: Blick aus einem Jubiläumsjahr ins andere

Kolloquium in Berlin würdigte die Edition der ökonomischen Schriften von Karl Marx

Der Buchmarkt war besonders früh dran. Im Herbst 2017 erschien »Marx. Der Unvollendete« von Jürgen Neffe - eine viel gelobte Biografie, die über das Abhandeln von Lebensstationen hinausgeht (siehe »nd« vom 13.10.2017). Am Dienstag stellt der Autor sein Werk im Literaturforum im Brecht-Haus vor. cba Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Nun jährt sich die Geburt des Philosophen und Ökonomen zum 200. Mal, und natürlich wollen alle profitieren. In Chemnitz, das früher Karl-Marx-Stadt hieß, wird man die 875-Jahr-Feier der Sachsenmetropole mit der Freude über Marxens Niederkunft verbinden. In der echten Karl-Marx-Stadt, dem Geburtsort Trier, wird unter anderem eine pompöse Ausstellung zu sehen sein.

Wer wahrgenommen hat, was 2018 an Spektakel rund um Karl Marx ablaufen soll, den mag vorab das Grauen übermannt haben. Die Medien werden durchdrehen vor Begeisterung über diesen den Meinungsmachern binnen weniger Jahre vom kommunistischen Gottseibeiuns zum verharmlosten Posterboy abgestiegenen Mann.

c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

In dieser Woche zeigt das ZDF die zweite Staffel der Serie »Tannbach - Schicksal eines Dorfes«

Das Jahr 2017 brachte den Archäologen in Sachsen-Anhalt spektakuläre Funde

Die Gruppenausstellung »Evidentiary Realism« in der Galerie Nome wirkt wie ein wahres Gruselkabinett

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!