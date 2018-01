Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Symbolbild Foto: Christian Pörschmann/Reportnet24/dpa

Cottbus. Mehrere Unbekannte sollen in eine Cottbuser Flüchtlingsunterkunft eingedrungen sein und Bewohner verletzt haben. Der Staatsschutz ermittelt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Es gehe um gefährliche Körperverletzung, und es müsse auch geprüft werden, ob ein fremdenfeindliches Motiv hinter dem Angriff stecke. Der Vorfall ereignete sich bereits vor einer Woche in der Neujahrsnacht.

Nach Angaben der Polizei ging bei den Einsatzkräften gegen 02.10 Uhr ein Notruf vom Wachschutz der betroffenen Unterkunft ein. Mehrere Deutsche sollen dort zuvor geklingelt und die Wachschutzmitarbeiter geöffnet haben. Als dann keiner eingetreten sei, hätten Mitarbeiter an der Tür nachgesehen. Dann hätten vier Männer und zwei Frauen die Unterkunft gestürmt und seien auf mehrere Geflüchtete losgegangen. Beim Eintreffen der Polizei sei bereits eines der Opfer mit Gesichtsverletzungen von den Rettungskräften versorgt worden. Diese sollen ihm mit einer Flasche zugefügt worden sein.

Die Bürgerinitiative »Cottbus schaut hin« hatte am Montag in einer Mitteilung auf den Vorfall aufmerksam gemacht und gefordert, dass das Sicherheitsunternehmen künftig keine Aufträge mehr von der Stadt erhalten dürfe. Den Darstellungen zufolge sollen Bewohner der Initiative geschildert haben, dass die Wachleute zugeschaut hätten, wie Geflüchtete geschlagen wurden. Auch habe der Übergriff eine längere Vorgeschichte: So sind nach Angaben der Initiative drei afghanische Geflüchtete bereits zuvor auf dem Heimweg von einer etwa zehnköpfigen Gruppen zunächst rassistisch beleidigt, attackiert und schließlich verfolgt worden. Schon auf dem Weg in die Unterkunft seien die drei Geflüchteten mit Schlagringen und Bierflaschen angegriffen worden.

»Wir haben mehrmals zu den Wachmännern gesagt, dass sie die Polizei anrufen sollen. Aber sie haben nicht reagiert und einfach 20-25 Minuten zugeschaut, wie wir von über zehn Deutschen im Flur und Treppenbereich geschlagen wurden. Nach ca. 25 Minuten haben die Wachmänner die Tür für die Deutschen geöffnet und zu ihnen gesagt, dass sie raus gehen müssen, weil jetzt die Polizei kommt«, zitiert »Cottbus schaut hin« eines der Opfer.

Nach Polizeiangaben sind die Wachschutzleute, die in der Einrichtung zur Zeit des Vorfalls gearbeitet hatten, den Behörden nicht als Rechtsradikale bekannt. Laut »Cottbus schaut hin« stellt sich die Situation allerdings anders da. Ihren Recherchen nach gibt es Hinweise, wonach der hinter der zuständigen Sicherheitsfirma stehende Unternehmer auf seiner Facebookseite einschlägige rechtspopulistische und rechtsradikale Seiten geliket haben soll.

Dem Träger der Unterkunft zufolge liegt der Wachschutz nicht in dessen Verantwortungsbereich, sondern in dem der Stadtverwaltung. Der Stadt sei der Vorfall bekannt, teilte ein Stadtsprecher mit. Verwaltungsintern werde geprüft, ob die beauftragte Wachschutzfirma ihre vertraglichen Pflichten einhielt. Die Verletzungen der Opfer bedauere die Stadt. Agenturen/nd