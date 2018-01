Frankfurt am Main. Lufthansa will auch in diesem Jahr Tausende neue Beschäftigte einstellen. Rund die Hälfte der gut 8000 geplanten Neueinstellungen entfallen auf das Kabinenpersonal. Alleine etwa 2500 Stewards und Stewardessen sucht Deutschlands größte Fluggesellschaft an ihren Drehkreuzen Frankfurt und München, wie Lufthansa am Montag in Frankfurt mitteilte. Etwa 2700 neue Beschäftigte sind bei der kräftig wachsenden Billigtochter Eurowings geplant. Ein Teil dürften ehemalige Beschäftigte der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin sein. Konzernchef Carsten Spohr erwartet für 2017 einen Rekordgewinn und in diesem Jahr Bestmarken bei den Passagierzahlen, wie er jüngst der »Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung« sagte. Lufthansa hat konzernweit etwa 130 000 Beschäftigte. dpa/nd