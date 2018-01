c/o

Sanaa. Nach dem gewaltsamen Tod des früheren jemenitischen Präsidenten Ali Abdullah Saleh ist ein Nachfolger an der Spitze seiner Partei bestimmt worden. Der frühere Vize-Regierungschef Sadik Amin Abu Rass wurde am Sonntag einstimmig zum Chef des Allgemeinen Volkskongresses gewählt, wie in Sanaa erklärt wurde. Rass gilt als ein Vertrauter von Saleh. Der 65-Jährige solle die Partei bis zu einer Vollversammlung führen. Man wolle weiter gegen »die Aggression und die Belagerung« kämpfen, der das Land seit dem Eingreifen eines Militärbündnisses unter Führung Saudi-Arabiens ausgesetzt sei. Zugleich sei man offen für einen Dialog und »nationale Versöhnung«. AFP/nd