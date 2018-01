Berlin. Wegen eines diskriminierenden Tweets über Noah Becker hat der AfD-Bundestagsabgeordnete Jens Maier eine Abmahnung aus den eigenen Reihen kassiert. Der Vorstand der AfD-Bundestagsfraktion unterstützte am Montag einstimmig einen entsprechenden Beschluss des Parteivorstands, wie ein Sprecher des AfD-Bundesvorstands in Berlin mitteilte. Mit einem Parteiausschlussverfahren muss er nicht rechnen. Boris Beckers Sohn Noah war Anfang Januar über Maiers Twitter-Account als »kleiner Halbneger« beschimpft worden. Der Kommentar auf Twitter wurde später gelöscht. Maier schrieb am Montag in einer persönlichen Erklärung: »Ich bedaure diese sprachliche Entgleisung in dem Tweet sehr und entschuldige mich in aller Form bei Noah Becker, beim Fraktions- und Parteivorstand meiner Partei und bei allen AfD-Mitgliedern.« Maier erklärte erneut, der Tweet, der unter seinem Namen am 2. Januar veröffentlicht wurde, sei von einem Mitarbeiter verfasst worden. Er selbst habe die Äußerung erst zur Kenntnis genommen, nachdem diese schon wieder gelöscht war, »und war entsetzt«, erklärte Maier. Er habe sich inzwischen von dem Mitarbeiter getrennt. AFP/nd