Erfurt. Die Justizminister der Länder wollen in diesem Jahr die personelle Ausstattung der Staatsanwaltschaften und des Justizvollzugs zu einem ihrer großen Themen machen. Das sagte Thüringens Justizminister Dieter Lauinger (Grüne) am Montag in Erfurt. Das Problem der übervollen Gefängnisse bei zu wenig Personal dürfte gerade wegen der jüngsten Haftausbrüche in Thüringen und Berlin heiß diskutiert werden. Thüringen hat zu Beginn dieses Jahres den Vorsitz der Justizministerkonferenz von Rheinland-Pfalz übernommen. Daneben werden sich die Minister mit der Forderung beschäftigen, Straftaten wie das Schwarzfahren in Bussen und Bahnen zu entkriminalisieren. dpa/nd