Woltersdorf. Zwei Männer und eine Frau sind nach einem Schiffsunfall ins Krankenhaus gebracht worden. Ihr Ruderboot kenterte auf dem Kalksee bei Woltersdorf (Oder-Spree), nachdem es von einem Gütermotorschiff gerammt worden war, wie die Polizei am Montag mitteilte. Anwohner retteten die drei, sie erlitten aber einen Schock und wiesen Unterkühlungen auf. Der Vorfall ereignete sich bereits am Samstag. Der Schiffsführer des Motorschiffs erhielt eine Anzeige wegen unterlassener Hilfeleistung. dpa/nd

Der Buchenwald Grumsin ist Weltnaturerbe und zieht jährlich tausende Besucher an

Bislang keine Hochwassergefahr an den großen Flüssen - Land investiert weiter in Deichausbau und Polderflächen

