Düsseldorf. Mieter in Nordrhein-Westfalen müssen nach Berechnungen des Deutschen Mieterbunds für ihre Nebenkosten besonders tief in die Tasche greifen: Im Bundesland lagen die Nebenkosten mit durchschnittlich 2,44 Euro je Quadratmeter und Monat deutlich über dem bundesweiten Vergleichswert von 2,17 Euro, teilte der Deutsche Mieterbund am Montag in Düsseldorf mit. NRW zähle damit zu den bundesweiten Spitzenreitern, sagte Sprecherin Silke Gottschalk. Die Werte wurden auf Basis von Nebenkostenabrechnungen des Jahres 2015 errechnet. Aktuellere Daten liegen derzeit nicht vor. Ein Grund für die hohe Belastung in NRW seien vor allem Unterschiede bei kommunalen Gebühren etwa für Grundsteuer, Straßenreinigung oder Müllbeseitigung. Vor allem von 2014 bis 2015 waren die durchschnittlichen Mietnebenkosten um 44 Cent je Monat und Quadratmeter angestiegen. dpa/nd