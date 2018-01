London. Im Zuge einer Kabinettsumbildung hat die britische Premierministerin Theresa May am Montag einen neuen Chef ihrer Konservativen Partei ernannt. Vize-Einwanderungsminister Brandon Lewis wurde zum Nachfolger von Patrick McLoughlin berufen. Er bekleidet wie sein Vorgänger auch das Amt eines Ministers ohne Geschäftsbereich. Derweil ist Nordirland-Minister James Brokenshire aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten. Er versuchte vergeblich, die Democratic Unionist Party und die Sinn-Féin-Partei zu einer erneuten Koalition zu bewegen. Agenturen/nd Kommentar S. 4

Staatsanwaltschaft ermittelt in alle Richtungen / Politiker vermuten Anschlag von Erdogan-Unterstützern

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!