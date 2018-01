Halle. Die Mehrheit der Wohnhäuser in Sachsen-Anhalt sind Eigenheime. Ende 2016 seien 70,5 Prozent der rund 573 000 Wohngebäude im Land Einfamilienhäuser gewesen, teilte das Statistische Landesamt am Montag in Halle mit. Die wenigsten Eigenheime finden sich demach in Halle (49 Prozent) und Magdeburg (57,8). Den Höchstwert erreicht der Kreis Jerichower Land (78). dpa/nd