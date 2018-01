»Und eine Bürgerbeteilung nur um der Beteiligung willens kann nicht das Ziel sein«, so Gennburg. Es müssten konkrete Umsetzungsziele vereinbart werden. »Das Konzept ist ein guter Startpunkt für eine konzeptionelle Neubegründung einer neuen Tourismusstrategie«, sagt die Abgeordnete.

»Mit dem Tourismuskonzept wurde eine gute Arbeit vorgelegt«, sagt Katalin Gennburg, tourismuspolitische Sprecherin der LINKEN im Abgeordnetenhaus. Die Parkreinigung durch die BSR hält sie für einen sinnvollen Beitrag, die Anwohner zu entlasten. Viele Punkte müssten noch viel konkreter angegangen werden, zum Beispiel, dass auch die landeseigenen Museen gute Beschäftigungsbedingungen garantieren, indem sie die Besucherbetreuung nicht mehr an prekäre beschäftigte Selbstständige auslagerten.

Um die Besucher besser lenken zu können, müsse man erst einmal wissen, wie sie sich in der Stadt bewegen. Eine Umstellung der »Berlin Welcome Card« von einem Papierfahrschein und Rabattheft zu einer elektronische Karte mit entsprechenden Auswertungsmöglichkeiten werde vorbereitet, berichtet Kieker. Datenschutzrechtlich sei das überhaupt kein Problem, versichert er. Mit einer zentralen Buchungsapp für Theaterkarten, Stadtführungen oder Besuche des Fernsehturms möchten die Tourismuswerber noch mehr über die Vorlieben der Besucher erfahren. Mehr Bürgerbeteiligung ist ein weiterer Punkt des neuen Konzepts. Ein Frühwarnsystem für sich anbahnende Fehlentwicklungen könne ein Bürgerbeirat sein, glaubt Pop.

Die Touristenströme sollen stärker auf die Bezirke verteilt werden. »Wir werden es nicht gleich schaffen, Reinickendorf ganz nach vorne zu bringen«, räumt Kieker ein. Doch Berlin habe durch seine dezentrale Struktur gute Voraussetzungen für so ein Unterfangen. Laut Konzept soll jeder der Bezirke einen Tourismusbeauftragten bekommen. »In Kreuzberg oder Mitte geht es dabei sicher um andere Fragen, als mehr um Besucher zu werben«, sagt Pop.

Richten soll es das neue Tourismuskonzept des Senats, das bei der anstehenden Senatsklausur am 30. Januar beschlossen werden soll. »Städte wie Amsterdam und Barcelona haben mit Fragen der Akzeptanz des Tourismus bei der eigenen Bevölkerung zu kämpfen«, sagt die Wirtschaftssenatorin. Einen Interessenausgleich zwischen den Bedürfnissen der Anwohner und der Besucher solle hergestellt werden. Pop verweist auf die bereits verdoppelten Mittel zur Reinigung ausgewählter Parks durch die Berliner Stadtreinigung (BSR) oder das neue Toilettenkonzept des Senats, mit zusätzlichen Standorten an Touristenschwerpunkten.

Doch nicht jeder Hauptstädter hofft unbedingt auf weiter steigende Touristenzahlen. Rund 18 Prozent fühlen sich gestört, ergibt eine von Visit Berlin in Auftrag gegebene Umfrage. Eine übervolle Innenstadt, überfüllte Busse und Bahnen sowie nächtlicher Lärm sind die größten Ärgernisse. »In Innenstadtbezirken wie Friedrichshain-Kreuzberg und Mitte sinkt die Zustimmungsrate zum Tourismus jährlich um ein bis zwei Prozent«, zeigt sich Kieker alarmiert.

Immerhin die Übernachtungspreise seien trotz des Einbruchs stabil geblieben. »Berlin gelingt es, höhere Preise durchzusetzen. Das ist ein gutes Zeichen«, freut sich Kieker. Diesen Januar lägen sie sogar drei Prozent höher als vor einem Jahr. Für 2018 rechnet Kieker wieder mit einem Gästeplus. »Mindestens zwei Prozent mehr«, so seine Schätzung.

Wenig Einfluss auf die Besucherzahlen in Berlin habe der Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz vor etwas über einem Jahr gehabt. Lediglich einige asiatische Touristen hätten sich davon vom Berlin-Besuch abhalten lassen.

c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!