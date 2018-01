Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) bietet ein Wassergrundstück in Wendenschloß für 2,4 Millionen Euro zum Verkauf an. Das rund 11 500 Quadratmeter große Areal an der Wendenschloßstraße 294a besteht aus vielen kleinen Parzellen und wird seit über 50 Jahren von einer Natur- und Sportgemeinschaft genutzt. »Die BImA lehnt es ab, den Fortbestand der Anlage durch einen vor Verkauf abgeschlossenen langjährigen Pachtvertrag zu sichern«, sagten Abgeordnetenhausmitglied Stefanie Fuchs sowie Uwe Doering, Bezirksverordneter in Treptow-Köpenick (beide LINKE). Die dreimonatige Kündigungsfrist des nur noch jahresweise verlängerten Pachtvertrags solle einem zukünftigen Investor der »Rausschmiss der jahrzehntelangen Nutzer so bequem wie möglich machen«, so die Politiker. »Da das Land Berlin das Areal selbst nicht erwerben darf, ohne dort Wohnraum zu schaffen, steht zu erwarten, das Treptow-Köpenick auch dieses Grundstück an einen Investor verlieren wird«, befürchten sie. »Dieses Spekulieren mit Flächen muss aufhören«, fordern sie. nic