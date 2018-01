Stavenhagen. Mit den »Internationalen Tagen jüdischer Musik« startet das Usedomer Musikfestival bereits im Januar in sein 25. Jahr. Vom 21. bis 24. Januar werden jüdische Musik und Gegenwartsthemen in sechs Lesungen und Konzerten in den restaurierten Fachwerksynagogen von Stavenhagen und Röbel in Mecklenburg-Vorpommern, der Neuen Synagoge in Berlin sowie im Europäischen Zentrum der Solidarność in Gdańsk präsentiert, wie die Festivalleitung am Dienstag in Heringsdorf mitteilte. Hervorgegangen sind die »Internationalen Tage jüdischer Musik« aus den seit 2009 jährlich stattfindenden Synagogenrundfahrten des Usedomer Musikfestivals. epd/nd