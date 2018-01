Kritik an »möglichem Missbrauch von Marktmacht«

Bonn. Nach Zugeständnissen lassen Deutschlands Wettbewerbshüter die größte Molkerei des Landes, die Deutsche Milchkontor eG (DMK), vorerst vom Haken. Ein Verfahren gegen die Genossenschaft sei eingestellt worden, teilte das Bundeskartellamt am Dienstag mit. Die Wettbewerbssituation habe sich etwas verbessert, so habe DMK die Kündigungsfrist für die Milchbauern von 24 auf 12 Monaten abgesenkt. Zudem könnte der nationale Gesetzgeber wegen neuer EU-Regeln die Lieferbedingungen ändern. dpa/nd

