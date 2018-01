c/o

Die Stiftung Händel-Haus in Halle hat 2017 mehr Museumsbesucher als im Vorjahr angezogen. Ins Händel-Haus und in das nahe gelegene Wilhelm-Friedemann-Bach-Haus kamen im vergangenen Jahr rund 31 500 Gäste, wie die Stiftung am Dienstag mitteilte. 2016 waren es noch 30 200 Besucher. Beliebt war vor allem die Jahresausstellung »Echt oder Fake? - Bei uns ist alles original«. Sie zeigt noch bis Mittwoch im Geburtshaus des Komponisten Georg Friedrich Händel (1685 - 1759) anhand eigener Exponate, wie fließend mitunter die Grenze zwischen echten Werken und Fälschungen ist.

Auch die Daueraustellungen in den beiden Häusern fanden nach Stiftungsangaben guten Anklang. Daneben betreute die Stiftung im vergangenen Jahr wieder die Groß-Veranstaltungen »Händel im Herbst« und die »Händel-Festspiele« im Sommer. Insgesamt zogen die Musik-Feste mehr als 81 000 Menschen nach Halle. dpa/nd