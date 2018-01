Erkelenz-Immerath. Der »Immerather Dom« am rheinischen Braunkohletagebau Garzweiler liegt nach einem von Protesten begleiteten Abriss in Schutt und Asche. Der Abbruch der einstigen Kirche in dem bereits umgesiedelten Tagebaudorf sei abgeschlossen, teilte das Energieunternehmen RWE Power am Dienstag mit. Damit ist die rund 130-jährige Geschichte der mächtigen Basilika, für die Bauern gespendet und Dorfbewohner von 1888 bis 1891 mit angepackt hatten, vorbei. Für die Menschen in der Region war die ehemalige St.-Lambertus-Kirche ein Wahrzeichen. dpa/nd