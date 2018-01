c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

Herr M kündigte seinen Stromliefervertrag zum 30. November 2013 und erhielt im Januar 2014 vom Energieversorger eine Schlussrechnung: Nach Abzug der Abschlagszahlungen war noch eine Schlusszahlung von 12,85 Euro fällig, die Herr M auch zahlte.

Bei der Abrechnung hatte der Energieversorger jedoch irrtümlich für sieben Monate nur einen Verbrauch von 849 kWh zum Nettopreis von 217,72 Euro berücksichtigt. Tatsächlich hatte Herr M in diesem Zeitraum 3695 kWh Strom verbraucht. Nach gut zwei Jahren erhielt er ein Schreiben, in dem das Unternehmen die Schlussrechnung von 2014 korrigierte: 868 Euro waren nachzuzahlen. Herr M weigerte sich und berief sich auf die ursprüngliche Rechnung von 2014. Nach mehr als zwei Jahren könne er darauf vertrauen, dass da keine Ansprüche bestehen.

Das Amtsgericht München urteilte am 14. Juli 2017 (Az. 264 C 3597/17), dass er die korrigierte Rechnung zu begleichen habe. Nur aufgrund eines Irrtums sei die Schlussrechnung vom Januar 2014 so niedrig ausgefallen. Herr M könne nicht erwarten, dass der Stromlieferant diese Rechnung trotzdem als endgültige Abrechnung bestehen lasse.

Auch auf Vertrauensschutz könne sich Herr M nicht berufen, denn die Verjährungsfrist für derartige Schulden betrage drei Jahre. In diesem Fall seien aber erst zwei Jahre und einige Wochen vergangen. Solange jedoch die Verjährungsfrist nicht vollständig abgelaufen sei, müssen Schuldner damit rechnen, dass noch Ansprüche auf sie zukämen. OnlineUrteile.de