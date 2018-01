Die Arbeitnehmer in Deutschland haben 2016 fast eine Milliarde (exakt 947 Millionen) unbezahlter Überstunden geleistet. Die Gesamtzahl der geleisteten Überstunden einschließlich der bezahlten Mehrarbeit betrug 1,7 Milliarden. Die Summe aller Überstunden entspricht einer Million zusätzlicher Vollzeitstellen. Frauen leisteten 30,8 Prozent und Männer 69,2 Prozent der unbezahlten Überstunden.

Urteile in Kürze

