Dresden. Mit den Planungen für die Schnellbahnstrecke Dresden-Prag kann begonnen werden. Nach Angaben von Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) hat der Bund sie noch 2017 in die sogenannte Sammelvereinbarung 38 aufgenommen. Die Deutsche Bahn werde 2018 die notwendigen Finanzmittel für die Planungskosten vom Bund erhalten. Die neue Strecke werde Sachsen und Tschechien enger zusammenrücken lassen und »die Lebensqualität der lärmgeplagten Menschen im Elbtal spürbar erhöhen«. Das Nadelöhr werde entlastet und die Häfen im Norden und im Mittelmeerraum schneller erreichbar. Die Strecke ist seit Mitte 2017 im Bundesverkehrswegeplan als »vordringlich« ausgewiesen. dpa/nd

