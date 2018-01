c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

Die Ausgaben für Kunst und Kultur in Sachsen haben einen neuen Höchststand erreicht. »Sachsen gibt 2018 mit über 216 Millionen Euro für Kunst und Kultur so viel Geld aus wie nie zuvor, von dem insbesondere der ländliche Raum profitiert«, sagte Landeskunstministerin Eva-Maria Stange (SPD) der in Dresden erscheinenden »Sächsischen Zeitung« (Dienstag). Im bundesweiten Vergleich liege der Freistaat damit auf Platz vier.

Bei der Unterstützung ländlicher Gegenden will Stange vor allem die Musikschulen bedenken und ein 2017 gestartetes Förderprogramm fortsetzen. Profitieren sollen vor allem Musikschulen jenseits der drei Großstädte. Ziel sei, dass Sachsen »nicht nur in den Großstädten Leuchttürme wie die Semperoper pflegt, sondern in allen Regionen eine hochwertige kulturelle Grundversorgung gerade für Kinder bietet«. epd/nd