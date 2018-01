Der Deutsche Leichtathletik-Verband kann weiter mit TV-Übertragungen durch ARD und ZDF rechnen. Der bis 2020 laufende Vertrag wurde vorzeitig bis 2024 verlängert, wie der DLV am Dienstag bekannt gab. Der neue Verbandspräsident Jürgen Kessing sprach von einem besonders wertvollen Zeichen. Übertragungssicherheit habe man nun vor allem für die deutschen Freiluft-Meisterschaften. Die nationalen Titelkämpfe stehen am 21./22. Juli in Nürnberg an. Die Programmplanung von ARD und ZDF sieht vor, am Samstag und am Sonntag im Ersten und im ZDF jeweils zwei Stunden live zu übertragen. Höhepunkt des Leichtathletik-Jahres 2018 ist die Leichtathletik-EM in Berlin vom 6. bis zum 12. August 2018, die ebenfalls live übertragen wird. dpa/nd