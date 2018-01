Der ZDF-Dreiteiler »Tannbach - Schicksal eines Dorfes« hat am Montag einen schwächeren Start als vor drei Jahren erwischt. 5,29 Millionen Zuschauer verfolgten um 20.15 Uhr den Auftakt der Geschichte um die zwischen Ost- und Westdeutschland geteilte Ortschaft zu Beginn der 60er Jahre. Der Marktanteil betrug 16,3 Prozent. Anfang 2015 verbuchte der erste Film des ersten Dreiteilers, der nach dem Kriegsende einsetzte, an einem Sonntag in direkter Konkurrenz zum »Tatort« 6,35 Millionen Zuschauer. dpa/nd