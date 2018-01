c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

Mainz. Die regierende Ampel-Koalition in Rheinland-Pfalz hat in einer Umfrage keine Mehrheit mehr. Wenn jetzt Landtagswahl wäre, würde die SPD von Ministerpräsidentin Malu Dreyer 33 Prozent erhalten, das wären 3,2 Prozentpunkte weniger als bei der Wahl 2016, ergab eine Befragung des Instituts Insa für die »Bild«-Zeitung vom Mittwoch. Die CDU von Julia Klöckner wäre stärkste Kraft und käme auf 34 Prozent, ein Plus von 2,2 Punkten im Vergleich zum Wahlergebnis. Die AfD bekäme zehn Prozent und würde damit 2,6 Punkte verlieren. Grüne und FDP würden auf je sieben Prozent kommen - das wären 1,7 Punkte mehr für die Grünen und 0,8 Punkte mehr für die Liberalen als 2016. Die LINKE wäre mit 5 Prozent wieder im Landesparlament vertreten. dpa/nd