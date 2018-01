Rochester. Kodak hat eine eigene Kryptowährung für Fotografen angekündigt, daraufhin verdoppelte sich der Aktienkurs. Mit dem KodakCoin und der dazugehörigen Plattform KodakOne sollen Fotografen Autorenrechte absichern und Bilder vermarkten können, wie das Unternehmen am Dienstag ankündigte. Über die Plattform soll zugleich das Netz beobachtet werden, um eine unerlaubte Nutzung von Bildern zu stoppen. Die Basis für das Angebot bildet die Blockchain-Technologie, die auch beim Bitcoin zum Einsatz kommt. dpa/nd

