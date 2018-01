Peking. Der europäische Flugzeugbauer Airbus hat einen Großauftrag aus China erhalten. In den Jahren 2019 bis 2020 sollen 184 Maschinen vom Typ Airbus A320 an 13 Fluggesellschaften geliefert werden, wie Frankreich am Mittwoch während des China-Besuchs von Präsident Emmanuel Macron mitteilte. Zum Preis für die Lieferung, die vor allem Flugzeuge der Modellreihe A320neo umfassen soll, wurden keine Einzelheiten bekannt. Der Listenpreis liegt bei rund 18 Milliarden Dollar (rund 15 Milliarden Euro). Bei Großbestellungen erhalten Käufer allerdings in der Regel Rabatt. dpa/nd