US-Präsident nimmt am Weltwirtschaftsforum teil

Washington. Fast ein Jahr nach dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump haben viele Länder noch immer keinen neuen US-amerikanischen Botschafter - auch Deutschland nicht. In mehreren Fällen hat das Weiße Haus noch keinen Kandidaten nominiert. Darunter sind auch Länder, die die USA zu ihren Verbündeten zählen wie Südkorea, Saudi-Arabien und Ägypten. dpa/nd

