Stuttgart. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (69) hat eine mögliche Kandidatur für eine dritte Amtszeit angedeutet, sich aber nach eigenen Angaben noch nicht festgelegt. »Sie müssen damit rechnen, dass ich noch mal antrete«, sagte der Grünen-Politiker in Stuttgart. Zugleich betonte Kretschmann, dass er sich noch nicht entschieden habe. Er wisse heute nicht, wie es ihm in zwei Jahren gehe, was dann mit der Bundespartei sei und wie ihn dann seine Enkel faszinierten. »Das Leben ist voller innerer und äußerer Reize.« Er halte es für »Blödsinn«, zum jetzigen Zeitpunkt Debatten um seine Zukunft zu führen. Kretschmann regiert in Baden-Württemberg seit 2011, zunächst mit der SPD, seit 2016 mit der CDU als Juniorpartner. Die nächste reguläre Landtagswahl ist im Jahr 2021. dpa/nd