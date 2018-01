Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Tel Aviv. Mutmaßliche palästinensische Attentäter haben im besetzten Westjordanland einen Rabbiner erschossen. Mehrere Dörfer im Umkreis der Palästinenserstadt Nablus seien in der Nacht abgeriegelt worden, teilte das Militär am Mittwoch mit. Die Täter hatten am Dienstagabend das Feuer auf das Auto eröffnet, in dem der 35 Jahre alte Einwohner der auch nach israelischem Recht illegalen Siedlung Chavat Gilad unterwegs war.

Der UN-Nahostgesandte Nikolai Mladenow (Bulgarien) verurteilte den Anschlag auf Twitter. Die Hamas bezeichnete den Angriff dagegen als »eine Antwort auf die Verbrechen gegen unser Volk im Westjordanland«, wie ein Sprecher der Palästinenserorganisation mitteilte. dpa/nd