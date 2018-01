Tunis. Nach erneuten Zusammenstößen zwischen Demonstranten gegen die Sparpolitik der Regierung und Sicherheitskräften in Tunesien hat der Gewerkschaftsdachverband die Gewalt verurteilt. Allerdings seien die sozialen Forderungen der Demonstranten legitim, erklärte die Gewerkschaft am Mittwoch. Mehr als 200 Menschen waren nach Angaben des Innenministeriums in der Nacht in mehreren Städten des Landes nach Plünderungen und Zusammenstößen festgenommen worden. AFP/nd