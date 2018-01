Wittenberge. In Brandenburg sind mehrere Grabsteine eines symbolischen jüdischen Gräberfeldes beschädigt worden. Ein Mann habe laut Zeugenaussage am Dienstag mit einer Axt auf die Grabsteine des Gräberfeldes in Wittenberge eingeschlagen und sich dann entfernt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. epd/nd