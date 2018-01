c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

Marienwerder. Die Sanierung des Webellinkanals südlich der Schorfheide rückt näher. Den Bauauftrag will die Gemeinde Marienwerder (Barnim) in den nächsten Wochen ausschreiben, wie der Direktor des Amts Biesenthal-Barnim, André Nedlin, sagte. Mit dem Beginn der Sanierung rechnet er bis Juni. Bis Ende März 2019 muss ein Teilstück des 2015 gesperrten Kanals, der an einigen Stellen angeblich undicht ist, wieder freigegeben werden, sonst muss Marienwerder knapp 5,3 Millionen Euro EU-Fördermittel zurückzahlen. Laut Baufirma tritt Grundwasser hinter dem Damm aus. Ein Gerichtsverfahren zwischen Gemeinde und Baufirma ist bis zur Vorlage eines Gutachtens ausgesetzt. dpa/nd