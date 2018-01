Storkow. Wegen der guten Resonanz wird die Ausstellung »Drauf geschissen« auf der Burg Storkow bis zum 4. Juni verlängert. Bisher sahen mehr als 20 000 Gäste die vor einem Jahr eröffnete Sonderschau zur Geschichte der Toilette, informierte Tourismusmanager Andreas Gordalla. Er schätzte, die Besucherzahl lasse sich bis Juni noch verdoppeln. Wachsender Beliebtheit erfreuen sich die »Öffentlicher Stuhlgang« genannten Führungen. Dafür schlüpft der als Nachtwächter bekannte Detlev Nutsch in die Rolle des »Toiletten-Freds«. dpa/nd

