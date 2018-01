Schwedt. Im Nationalpark Unteres Odertal breitet sich eine gebietsfremde Wasserpflanze aus. Der ursprünglich aus Amerika stammende Große Algenfarn, der bis zu einen Hektar große Schwimmteppiche auf der Wasseroberfläche bildet, sei vor Kurzem an der Schwedter Querfahrt und im Odervorland entdeckt worden, teilte das Umweltministerium am Mittwoch in Potsdam mit. Der Große Algenfarn könnte bei starker Entwicklung die heimische Tier- und Pflanzenwelt beeinträchtigen. epd/nd