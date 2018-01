Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Das historische Nikolaiviertel in Berlin soll unter Denkmalschutz gestellt werden. In einer Antwort an den CDU-Abgeordneten Frank Henkel teilte Senatsbaudirektorin Regula Lüscher mit: »Das Landesdenkmalamt hat den Denkmalwert des Nikolaiviertels überprüft. Eine Eintragung des Denkmalbereichs in die Denkmalliste Berlin wird nach Vorliegen der dafür notwendigen Voraussetzungen in absehbarer Zeit erfolgen.«

Eine Sprecherin der Kulturverwaltung bestätigte, die Eintragung in die Liste sei in Bearbeitung. Allerdings müsse der Denkmalwert begründet werden, zudem sei ein amtsinternes Mitzeichnungsverfahren notwendig. dpa/nd