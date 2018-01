c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

Berlin/Bonn. Vor dem Start von Tarifverhandlungen macht sich die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di für deutlich mehr Geld für die Beschäftigten der Deutschen Post stark. Demnach sollen die 130 000 Post-Tarifbeschäftigten und Azubis sechs Prozent mehr Geld bekommen, der Tarifvertrag soll zwölf Monate gelten. »Die Deutsche Post AG steht wirtschaftlich blendend da«, erklärte ver.di-Verhandlungsführerin Andrea Kocsis. »Jetzt ist es an der Zeit, diesen Erfolg mit den Beschäftigten zu teilen.« Zudem sollen die Beschäftigten die Möglichkeit haben, statt mehr Geld mehr Freizeit zu bekommen, also etwa mehr Urlaubstage. Der Tarifvertrag läuft am 31. Januar aus. Der Auftakt der Gespräche ist für den 23. Januar im Raum Bonn geplant. dpa/nd