Antalya. Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu hat sich bei einem Treffen mit deutschen Journalisten am Mittwochabend in Antalya kritisch gegenüber Russland und den USA geäußert. Die Türkei tritt in den Syrien-Verhandlungen als Garantiemacht der Opposition auf. »Das Regime (in Damaskus) hat den Waffenstillstand verletzt, das Regime hat angegriffen, das Regime hat unschuldige Menschen getötet«, kritisierte Cavusoglu. »Wenn das so weitergeht, werden der Astana-Prozess und der Sotschi-Prozess unterlaufen.«

Cavusoglu kritisierte, dass sowohl Russland als auch die USA die Kurdenmilizen (YPG) in Nordsyrien unterstützten. Russland gebe gegenüber der Türkei an, dass die YPG sich ansonsten an die Amerikaner wenden würde. »Die Amerikaner nutzen genau dieselbe Entschuldigung.« dpa/nd