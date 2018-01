Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Hätte es noch eines letzten Beweises bedurft, dass die Rockmusik tot ist, er wäre wohl jetzt erbracht. Im November 2015 ist Phil Taylor, Schlagzeuger der wegweisenden und unvergleichlichen britischen Rock’n’Roll-Band Motörhead, gestorben. Anderthalb Monate später traf es den Bassisten und Sänger, Lemmy Kilmister, von dem lange Zeit angenommen wurde, er sei unsterblich. Nun hat der Gitarrist »Fast« Eddie Clarke uns verlassen, das letzte noch lebende Ur-Mitglied, das maßgeblich die klassisch gewordenen Alben der Gruppe prägte, die zwischen 1979 und 1982 erschienen. Das war die goldene Zeit der Rockband, die mit dem reduzierten und extrem kraftvollen Stil ihrer Musik maßgeblich den Heavy Metal und den Punk beeinflusste und veränderte. »HE WILL BE REMEMBERED FOR HIS ICONIC RIFFS«, heißt es in einem Statement auf der Motörhead-Homepage. Clarke verstarb im Alter von 67 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung. tbl