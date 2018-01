Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

US-Schauspieler Michael Douglas ist möglichen Vorwürfen sexueller Belästigung mit einem Gang an die Presse zuvorgekommen. Er habe von einer Anwältin erfahren, dass eine Frau, die vor mehr als 30 Jahren für ihn arbeitete, Vorwürfe erhoben habe, sagte der zweifache Oscar-Preisträger dem Film-Portal »Deadline.com«. Sie soll behauptet haben, er habe vor ihr masturbiert. Der 73-Jährige bezeichnete dies als »komplette Lüge«. Zugleich betonte Douglas, er wolle die Kontrolle über die Geschichte behalten und sei deshalb an die Presse gegangen, bevor bestimmte Medien die Sicht der Frau veröffentlichten und er sich verteidigen müsse. Das Einzige, was er einräume und auch bedauere, sei, in ihrer Gegenwart eine vulgäre Sprache benutzt zu haben. Dies hatte die frühere Mitarbeitern Douglas ebenfalls vorgeworfen. dpa/nd