Ganz überraschend kommt der Schritt nicht. Schon vor einem Monat hatte erstmals das Gerücht die Runde gemacht, Mahathir könnte gegen Amtsinhaber Najib Razak bei der Wahl antreten. Damals hatte es noch keine direkte Bestätigung gegeben. Dennoch war in den zurückliegenden Monaten eine sichtbare Annäherung zwischen dem Politfossil und Wan Azizah Wan Ismail, der Ehefrau Anwars, beobachtet worden. Sie ist nun Kandidatin als stellvertretende Regierungschefin. Einige gemeinsame Auftritte des ungleichen Paares hatten anfangs für hochgezogene Augenbrauen gesorgt. Denn es war Mahathir selbst, der seinen damaligen Finanzminister 1999 entließ und ein fragwürdiges Korruptionsverfahren gegen ihn einleitete, das zu sechsjähriger Haft führte. Hinzu kam eine Haftstrafe im Folgejahr unter dem Vorwurf homosexuellen Geschlechtsverkehrs mit einem Berater. Allein die Zeugenaussagen galten damals als bedenklich.

Er ist 92 und eigentlich schon seit Jahren Politrentner. Eingemischt mit Kritik an den nachfolgenden Regierungen hat sich Mahathir Mohamad dennoch immer wieder. Nun hat die malaysische Oppositionsallianz den Mann, der dem südostasiatischen Land dereinst während seiner Amtszeit einen Modernisierungsschub verpasste, als ihren Spitzenkandidaten für die im August anstehenden Parlamentswahlen präsentiert. Da sich der bisherige Chefoppositionelle Anwar Ibrahim noch im Gefängnis befindet, hat das Bündnis Pakatan Harapan den Unruhegeist wieder ins Rampenlicht geholt. Sollte er gewählt werden, wäre er (nachdem zuletzt der 93-jährige simbabwische Langzeitpräsident abgesetzt wurde) der älteste Regierungschef der Welt.

