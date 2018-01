Medhat Aldaabal, Moufak Aldoabl und Amr Karkout haben in Damaskus Tanz studiert, Schwerpunkt Folklore und Ballett. Zwischen Mitte 2015 und Anfang 2017 kamen sie als Kriegsflüchtlinge nach Berlin und trafen hier auf eine Tanzszene, die wenig mit dem zu tun hatte, was sie bis dahin kannten. In »Come as you are«, einem Stück des israelischen Choreografen Nir de Volff, der seit 2003 in Berlin lebt, setzen sich die drei Syrer in Verbal- und Körpersprache mit persönlichen und kulturellen Herausforderungen des Ankommens auseinander. Vorurteile werden demontiert, Klischees ironisiert, das Eigene in der Fremde wird eindrucksvoll behauptet. Es ist davon auszugehen, dass sich das Stück zwischen der Uraufführung im vergangenen Sommer und der jetzigen Wiederaufnahme verändert hat - so wie sich auch Menschen verändern. mha Fotos: Bernhard Musil

12.-14.1. und 16.-18.2. im Dock 11, Kastanienallee 79, Prenzlauer Berg