Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Magdeburg. Rund 3000 Beschäftigte in tarifgebundenen Unternehmen der Ernährungsindustrie in Sachsen-Anhalt bekommen mehr Geld. Innerhalb von zwei Jahren erhöhen sich die Entgelte zwischen 4,9 und 5,4 Prozent, wie eine Sprecherin der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten am Donnerstag sagte. Im Einzelnen steigen für die Mitarbeiter in diesen - etwa 20 - Firmen ab 1. Januar 2018 die Entgelte um mindestens 2,5 Prozent und ab 1. Januar 2019 erneut um 2,4 Prozent. Auszubildende bekämen 50 Euro mehr pro Lehrjahr. Der Entgelttarifvertrag wurde mit dem Verband der Ernährungswirtschaft Niedersachsen/Bremen/Sachsen-Anhalt geschlossen. Für Thüringen gab es bereits im Dezember eine Einigung. Dort werden die Löhne und Gehälter schrittweise um 4,6 bis 4,9 Prozent erhöht. dpa/nd